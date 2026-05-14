«Те, що я побачила на заводі, вражає». Як Міндіч пов’язаний з Fire Point і чому Єрмака взяли «на дрібному» — розмова з Яніною Соколовою
Тимур Міндіч і Андрій Єрмак є підозрюваними у пов’язаних справах НАБУ (Фото: Колаж NV / Українська правда / REUTERS/Alina Smutko)
Українська журналістка, громадська діячка Яніна Соколова в інтерв'ю Radio NV — про наслідки оголошення підозри ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку та з’язок Міндічгейту з збройовою компанією Fire Point.
— У нас хвиля на хвилю, і хвилею накриває. Підозра Андрію Єрмаку, і тут паралельно вибухає інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону. Яка хвиля яку перекриває, на твою думку?
— Історія з Єрмаком і підозрою йому — це те, на що українці та журналісти, які займаються розслідуваннями, зокрема як мінімум із моменту справи Мідас, яку розслідувало НАБУ, очікували досить давно.
Я сама буквально два тижні тому мала зустріч із [директором НАБУ] Семеном Кривоносом на одній із навчальних платформ і ставила йому це запитання. Він сказав: «Ми не можемо раніше надати підозру, до того, поки не будуть виконані всі процесуальні дії. Тому ми у процесі, незабаром це буде, ми працюємо».