— У нас хвиля на хвилю, і хвилею накриває. Підозра Андрію Єрмаку, і тут паралельно вибухає інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону. Яка хвиля яку перекриває, на твою думку?

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— Історія з Єрмаком і підозрою йому — це те, на що українці та журналісти, які займаються розслідуваннями, зокрема як мінімум із моменту справи Мідас, яку розслідувало НАБУ, очікували досить давно.

Я сама буквально два тижні тому мала зустріч із [директором НАБУ] Семеном Кривоносом на одній із навчальних платформ і ставила йому це запитання. Він сказав: «Ми не можемо раніше надати підозру, до того, поки не будуть виконані всі процесуальні дії. Тому ми у процесі, незабаром це буде, ми працюємо».