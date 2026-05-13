Доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький в інтерв'ю Radio NV розповідає, як президент України Володимир Зеленський реагує на оголошення підозри ексочільнику свого Офісу Андрію Єрмаку та які будуть політичні наслідки цієї події, а також оцінює, чи може Росія платити Юлії Мендель за публічну «девіантну маячню».

— НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівникові Офісу президента. Справа щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Це все мало криптонім Династія. Очевидно, побудова кількох маєтків, кількох таких будинків, які мали бути розташовані поряд, і спільна навіть інфраструктура, це теж випливає, власне, з матеріалів розслідування. Для кого найбільш відчутними будуть наслідки, якщо ми говоримо про той масив інформації, який теж напередодні став нам доступним?

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— Дуже цікава фраза була про те, що Єрмак дуже схожий на Дона Корлеоне, коли його ловили за величезні злочинні якісь аспекти, вбивства і все інше, а зловили його за махінації з податками. І тепер підозра, яку, до речі, дуже багато хто в Україні вимагав, саме Єрмаку, вона нарешті вручена.

Фактично, я не готовий говорити про те, що це щось змінює, тому що підозра далеко не означає якийсь судовий вирок, який би сподобався громадянам. Але і факт того, що вона вже є, це також є певним таким нарешті вже плюсом для системи правоохоронних органів, зокрема НАБУ, САП.