Не війна, але вже й не мир. Посол Німеччини в Україні пояснив, яким чином Росія зараз атакує Європу

Війна РФ проти України вже не є локальним конфліктом, вважає Гайко Томс, дипломатичний представник Берліну в Києві.

Російська агресія проти України перестала бути локальною війною.

Про це Гайко Томс, посол Німеччини в Україні, розповів в інтерв’ю NV за декілька днів до завершення своєї дипломатичної місії.

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«Це конфлікт Росії проти цивілізованих країн Європи. Як сказав Федеральний канцлер Німеччини: німці тепер розуміють, що ми, можливо, не перебуваємо у стані війни, як Україна. Але ми також більше не у стані миру, — пояснив дипломат. — Атаки проти нас теж відбуваються, це гібридні атаки, кібер атаки, російські дрони і крилата ракета тепер летять до Польщі».

«Це атака проти нас всіх, — додав Томс. — Ось чому ми повинні стояти разом».