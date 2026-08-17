Буданову вдалося побудувати з багатьма представниками владної верхівки якщо не партнерські, то принаймні нейтральні взаємини, пише РБК-Україна (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Керівнику Офісу президента (ОП) Кирилу Буданову вдалося налагодити з багатьма представниками владної верхівки партнерські або нейтральні взаємини. Однак винятком залишається виконувач обов’язків голови СБУ Олександр Поклад .

Про це йдеться у розгорнутому матеріалі РБК-Україна, опублікованому у понеділок, 17 серпня.

Як зазначає видання, напруга між Покладом і Будановим зберігається.

«Знаєте, в чому різниця між розвідкою та контррозвідкою? Розвідка шукає друзів, а контррозвідка — ворогів. Буданов — все ж таки з першої категорії», — цитує ЗМІ одного зі своїх співрозмовників.

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Водночас джерела стверджують, що «притирка» між Будановим і президентом Володимиром Зеленським остаточно завершилася. Найближчим часом керівник ОП точно залишатиметься в команді українського лідера. Співрозмовники видання оцінили їхні сьогоднішні відносини як такі, що є конструктивними та хорошими.

Також за останні місяці Кирило Буданов почав вибудовувати окрему лінію контактів із парламентом, зазначає видання з посиланням на нардепів.

2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Буданов прийняв пропозицію.

5 січня Зеленський увів його до складу Ради національної безпеки та оборони України.

У червні видання РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що відносини між керівником ОП президентом Володимиром Зеленським складалися непросто і напруження між ними ледь не призвело до розриву.

Однак потім між ними «відбулася відверта розмова про те, як їм конструктивно працювати далі». І напруження спало.

Втім сам Буданов не підтверджував, що на початку між ним і Зеленським були прохолодні відносини.

«Я думаю, що ні. Але, знову ж таки, у мене своя модель роботи і управління. Він звик до тієї, до якої він звик. І це нормально. Це трансферний, перехідний період. Це абсолютно нормально», — зазначав Буданов в інтерв'ю, опублікованому 7 липня.

На уточнення, чи можна сказати, що ця «притирка» вже позаду, Буданов відповів ствердно: «Я думаю, що так».