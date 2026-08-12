Картонковий герой. Чи використає Федоров помилку Зеленського, аби стати реальною альтернативою президенту — аналіз NV

12 серпня, 18:10
NV Преміум
Колишній міністр оборони Михайло Федоров (Фото: DR)

Колишній міністр оборони Михайло Федоров (Фото: DR)

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Автор: Єлизавета Галієва

Чому ексміністр оборони Михайло Федоров за лічені тижні перетворився на людину з видатними шансами стати новим президентом та чи зможе він втриматись на цій високій електоральній хвилі.

Нещодавно одразу дві соціологічні групи зафіксували глобальну зміну, що сталась в рейтингах рівня довіри та підтримки вітчизняних політиків: на небосхил народних уподобань зійшла зірка тепер вже ексміністра оборони Михайла Федорова. Із неординарного, але все ж звичайного урядовця той за декілька тижнів перетворився на одного з найбільш прогресуючих лідерів електоральної підтримки і реального конкурента президенту Володимиру Зеленського.

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Історія цього сходження нерозривно пов’язана саме з діями останнього, який неочікувано відправив Федорова у відставку, натомість отримав численні багатоденні протести проти подібних новацій.

Зрештою мітингарі досягли однієї зі своїх цілей, змусивши Зеленського прибрати з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, — того замінив Михайло Драпатий. Проте повернути Федорова у Міноборони вони не змогли. Але рейтинг ексміністра підскочив до найвищих дахів Печерських пагорбів.

Чи утримається там Федоров, чи перетворить він свій потенціал на успішну політичну кар'єру?

Теги:   Михайло Федоров Опитування Президентські рейтинги

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