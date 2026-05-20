«Треба приймати ексклюзивність України». Буданов виступив за прискорений вступ до ЄС, бо країна «не може чекати десятиріччями»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав підтримати прискорення вступу України до Євросоюзу , особливо з огляду на реалії війни. За його словами, Київ на це заслуговує, адже «жодна з країн не стикалася з таким» на шляху до членства.

Про це Буданов сказав під час онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, повідомили в Офісі президента.

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«Жодна з країн не стикалася з таким на шляху до Євросоюзу, і вибачте, але треба, скажімо так, приймати ексклюзивність України в цьому випадку. І знову-таки, розвиваючи економіку України, зрештою ви зробите гарну інвестицію для себе», — наголосив Буданов.

Вступ України до ЄС — останні новини

11 травня висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас зазначила, що усі шість переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже влітку.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу до 2027 року. Він також відкинув ідею «символічних» переваг для України, заявляючи, що Київ заслуговує на повноправне членство в Євросоюзі.

Водночас низка країн виступили проти «скорочених шляхів» до вступу, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія, а також Польща та Угорщина. Вони наголошують, що країна-кандидат має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

24 березня європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що Україна не зможе стати членом ЄС у 2027 році.