«Розраховуємо на вигідні домовленості». Зеленський провів переговори з президентом Сербії Вучичем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з сербським колегою Александром Вучичем. Вони обговорили питання двосторонніх відносин між країнами.

Про це Зеленський повідомив у середу, 20 травня.

Глава держави зазначив, що разом з Вучичем вважає, що двосторонні відносини між Україною та Сербією мають бути сильними. Зеленський каже, що він та сербський колега бачать потенціал для їхнього розвитку.

Реклама

Український президент розповів, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник Кабінету Міністрів — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

«Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією. Пан президент також розповів про свою дипломатичну адженду на найближчий час. Домовилися бути в контакті», — сказав Зеленський.

19 травня сербський телеканал N1 з посиланням на дипломатичні джерела у Белграді повідомив, що наприкінці цього тижня Сербія очікує на візит української делегації. Її вперше з моменту вступу на посаду в 2019 році може очолити президент Володимир Зеленський.