«Розраховуємо на вигідні домовленості». Зеленський провів переговори з президентом Сербії Вучичем

20 травня, 19:10
Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з сербським колегою Александром Вучичем. Вони обговорили питання двосторонніх відносин між країнами.

Про це Зеленський повідомив у середу, 20 травня.

Глава держави зазначив, що разом з Вучичем вважає, що двосторонні відносини між Україною та Сербією мають бути сильними. Зеленський каже, що він та сербський колега бачать потенціал для їхнього розвитку.

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Український президент розповів, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник Кабінету Міністрів — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

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«Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією. Пан президент також розповів про свою дипломатичну адженду на найближчий час. Домовилися бути в контакті», — сказав Зеленський.

19 травня сербський телеканал N1 з посиланням на дипломатичні джерела у Белграді повідомив, що наприкінці цього тижня Сербія очікує на візит української делегації. Її вперше з моменту вступу на посаду в 2019 році може очолити президент Володимир Зеленський.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Александар Вучич Сербія Володимир Зеленський

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