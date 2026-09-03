Про це йдеться у розгорнутій статті Української правди, опублікованій у четвер, 3 вересня.

Автор публікації підкреслює, що 1 вересня Верховна Рада відкрила свою 16-ту сесію, і порядок денний, а також результати голосувань були дуже промовистими — нардепи «почали з роботи над законами, вписаними як маяки в різні програми міжнародної підтримки».

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І це свідчить про головну проблему України — величезний дефіцит бюджету, констатує УП.

У статті зазначається, що Корецький доповів Зеленському про реальні справи. І президент, за словами членів Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), був вражений.

«Настільки, що просто із засідання телефонував депутатам, відповідальним за голосування європейських і МВФівських законів, з криками та нагінками», — пише УП.

Втім, пори тиск із Банкової, зібрати за ухвалення важливих законопроєктів необхідну кількість голосів так і не вдалося.

І це, наголошує автор статті, є ілюстрацією внутрішньої ситуації у владі. Команда українського лідера входить в новий політичний сезон «із розбалансованим Офісом і його президентом, фрагментованою Радою та поки розгубленим Кабміном».

Україна може отримати $12,7 млрд міжнародної підтримки до кінця 2026 року, і ці кошти прив’язані до конкретних законів, які має ухвалити парламент. Ідеться про індикатори в рамках чотирьох основних програм підтримки: Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а також програм співпраці з МВФ і Світовим банком, заявляла 27 серпня голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

29 серпня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що наразі в Україні є дефіцит фінансування оборони, що становить 27 мільярдів доларів. Проте оборонне відомство вже має варіанти розв’язання цього питання.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що «уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони».

2 вересня Підласа повідомила, що за січень-серпень 2026 року державний бюджет отримав на 33,1 млрд грн доходів менше, ніж заплановано.