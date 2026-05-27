Рада схвалила дострокове припинення повноважень нардепа Володимира Цабаля

Верховна Рада України на засіданні у середу, 27 травня, схвалила дострокове припинення повноважень народного депутата фракції Голос Володимира Цабаля. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Мандат Цабаля припинили у зв’язку з його заявою про складення депутатських повноважень. Проєкт постанови № 15229 підтримали 257 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

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За його даними, замість Цабаля до Ради по списку партії Голос зайде політолог Микола Давидюк.

З 2013 року він є сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ. Працював на виборчих кампаніях в Грузії, Іспанії та у Киргизстані. Разом з Мустафою Найємом є співзасновником громадсько-політичного руху Дій з нами.

12 травня Верховна Рада не змогла прийняти документ про припинення повноважень Цабаля — тоді проєкт набрав лише 209 голосів.

Цабаль був нардепом з 29 серпня 2019 року, входив у комітет з питань бюджету. За даними Інтерфакс-Україна, на міжнародному рівні депутат працював заступником голови української частини Асамблеї ВРУ та Сейму Литви, заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Іспанією, секретарем групи з Нідерландами, а також входив до груп із міжпарламентських зв’язків із Ватиканом, Сінгапуром, Великою Британією, Францією та Японією.