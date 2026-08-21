Кіт Келлог відвідав Одеський порт та оглянув наслідки російських ударів

Про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту у п’ятницю, 21 серпня.

Під час візиту делегація США оглянула наслідки російських ударів по інфраструктурі Одеського морського порту.

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Мінвідновлення зазначає, що американській стороні представили інформацію про роботу українських морських портів в умовах повномасштабної війни, масштаби завданих РФ пошкоджень та заходи, які вживаються для підтримки стабільної роботи портової інфраструктури.

Окрему увагу під час робочої зустрічі приділили безпеці судноплавства та функціонуванню українського морського коридору.

Перший заступник очільника Мінвідновлення Сергій Деркач каже, що для України важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах сьогодні працюють українські порти.

«Наше завдання — разом із партнерами посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та забезпечувати стійкість української логістики», — сказав він.

Крім того, учасники зустрічі обговорили подальше відновлення та розвиток портової інфраструктури, посилення стійкості експортних маршрутів і можливості залучення міжнародних партнерів та приватного капіталу до реалізації інфраструктурних проєктів.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що російські атаки на портову інфраструктуру — це удар не лише по українському експорту, а й по стабільності світових продовольчих ринків.

Тому, за його словами, для України важливо разом із міжнародними партнерами забезпечувати безперервність експорту та зберігати доступ українських виробників до світових ринків.

Окремим напрямом зустрічі стала економічна та інвестиційна співпраця зі Сполученими Штатами.

Міністерство підкреслило, що Україна зацікавлена у залученні американських компаній до конкретних проєктів публічно-приватного партнерства у транспортній та комунальній інфраструктурі.

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За словами Мінвідновлення, серед пріоритетів — концесійні проєкти в порту Чорноморськ, розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, а також проєкти у сфері водопостачання. Там додали, що важливим є залучення американського бізнесу не лише як інвестора, а й як технологічного та операційного партнера.

Окремо під час зустрічі обговорили можливості співпраці у межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в рамках економічної угоди між Україною та США.

В пресрелізі йдеться, що для Мінвідновлення фонд може стати одним з інструментів залучення інвестицій у транспорт та логістику. Йдеться, зокрема, про формування спільного портфеля інфраструктурних проєктів, до реалізації яких можуть долучатися американські компанії, фінансові інституції та постачальники технологій.

Російська блокада Чорного моря — головне

За даними міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, з 22 липня через російські атаки тимчасово призупинився захід суден до українських морських портів.

У липні російські війська суттєво посилили удари по портовій інфраструктурі та цивільному флоту України. Удар по судну Golden Leo, внаслідок якого загинули 10 людей, а також атаки на танкер Gas Lisbon і балкер Golden Rose змусили судновласників самостійно призупинити роботу з одеськими портами.

Загалом Україна зафіксувала у липні 35 атак Росії на судна в портах, 22 — на судна в морі та 67 ударів по портовій інфраструктурі.

У серпні російські атаки тривають. Крім портів, в Одеській області окупанти атакують залізницю, також вони вдарили по мосту в Маяках на автомагістралі М-15, яка з'єднує південь України з Молдовою та Румунією.