Дилема Зеленського. Чи готує Банкова на осінь вибори та як команда президента реагує на Залужного й інших конкурентів

NV проаналізував, чому у Зеленського знову заговорили про вибори, чи готові під них закони і які шанси на перемогу у ключових кандидатів.

Літо повернуло в обіг вітчизняних політичних новин тему можливих виборів.

У червні в Офісі президента (ОП) вчергове тестували ідею їх проведення під час війни. Тоді ж очільник держави Володимир Зеленський зустрічався зі своїми потенційними опонентами. Серед них був і ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, український посол у Великобританії.

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За словами джерел NV, обізнаних із розмовою цих двох, президент заявив послу: «Склалась ситуація, що найімовірніше доведеться проводити вибори восени цього року». І запитав, чи буде той балотуватися у разі проведення виборів. На що отримав ствердне «так».