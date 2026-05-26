Зеленський говорив, Буданов мовчав. Що насправді розповів про перемир’я та переговори президент своїй фракції — депутати СН

NV дізнався, для чого президент Володимир Зеленський зібрав депутатів Слуги народу та чи натякав він на швидке завершення гарячої фази війни.

Пізно ввечері 25 травня сотні тисяч українців через ЗМІ та соцмережі дізналися, що гаряча фаза війни нібито може закінчитися до листопада. Про це начебто заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією партії Слуга народу (СН).

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Пізніше парламентській команді очільника держави довелося пояснювати, що жодних подібних заяв Зеленський не виголошував.

Проте факт зустрічі президента зі СН ніхто не спростував, бо вона дійсно відбулась вчора ввечері і тривала дві години. На неї Зеленський привів із собою керівника свого Офісу Кирила Буданова, прем'єрку Юлію Свириденко та формально позафракційних спікера ВР Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. З боку фракції прийшло 180 депутатів на чолі з Давидом Арахамією.

Про що ж насправді говорили в цій великій компанії?