«Ситуація буде не на вашу користь». Впливова американська ексчиновниця про ракети до Patriot, наступну зиму і ставлення американців до Росії

Лора Купер довгий час була однією з ключових фігур американської оборонної політики щодо України. Понад вісім років відповідала в Пентагоні за напрям Росії, України та ширшого євразійського регіону (Фото: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Лора Купер, що нещодавно займалася військовою допомогою Україні в уряді США, пояснює, чому збільшення виробництва ракет-перехоплювачів російської балістики займе роки, про реальний вплив Америки на Україну в переговорному процесі і розмірковує над ходом війни.

«Одна з речей, про яку я завжди нагадую своїм американським колегам, — це те, наскільки погано раніше ми прогнозували майбутні рішення Росії», — говорить NV Лора Купер, в минулому — топпосадовиця американського уряду, яка до січня 2025 року працювала заступницею помічника міністра оборони США. І тут же вона додає, наскільки її вразила здатність України не тільки чинити опір, але й ефективно виснажувати сили противника.

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З Купер NV зустрівся на полях Київського безпекового форуму, куди наприкінці квітня зʼїхалися багато безпекових і воєнних експертів обговорити майбутнє російсько-української війни і світової безпеки загалом.

Купер довгий час була однією з ключових фігур американської оборонної політики щодо України. Понад вісім років відповідала в Пентагоні за напрям Росії, України та ширшого євразійського регіону, а під час повномасштабної війни фактично координувала військову допомогу США Україні.