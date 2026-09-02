Звичайні робочі процеси ВР перемістяться з сесійної зали на один поверх нижче — у так званий «Катрусин кінозал» (на фото) (Фото: Руслан Стефанчук)

Депутати різних фракцій розповіли NV, як «Катрусин кінозал» у підземеллі Верховної Ради став для них не просто укриттям, а ще й містом постійної роботи, і у що перетвориться «кнопкодавство».

1 вересня Верховна Рада відкрила рекордну 16-ту сесію, — за часи незалежності України жоден парламент не працював так довго. І жодному не доводилось ховатись під землю.

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Останнім часом тривалі повітряні нальоту російських дронів фактично паралізують роботу депутатів — вони переривають пленарні засідання та йдуть в укриття. Через це «під куполом» почали обговорювати запасні варіанти та навіть підготували «запасний аеродром» для роботи. NV дізнався, де він знаходиться, що в ньому є і як там почуваються депутати.