Підземне життя депутатів. Де, в яких умовах і чим працюватиме Рада під час затяжних тривог — NV дізнався деталі й отримав фото

2 вересня, 16:50
NV Преміум
Звичайні робочі процеси ВР перемістяться з сесійної зали на один поверх нижче — у так званий «Катрусин кінозал» (на фото) (Фото: Руслан Стефанчук)

Звичайні робочі процеси ВР перемістяться з сесійної зали на один поверх нижче — у так званий «Катрусин кінозал» (на фото) (Фото: Руслан Стефанчук)

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Автор: Єлизавета Галієва

Депутати різних фракцій розповіли NV, як «Катрусин кінозал» у підземеллі Верховної Ради став для них не просто укриттям, а ще й містом постійної роботи, і у що перетвориться «кнопкодавство».

1 вересня Верховна Рада відкрила рекордну 16-ту сесію, — за часи незалежності України жоден парламент не працював так довго. І жодному не доводилось ховатись під землю.

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Останнім часом тривалі повітряні нальоту російських дронів фактично паралізують роботу депутатів — вони переривають пленарні засідання та йдуть в укриття. Через це «під куполом» почали обговорювати запасні варіанти та навіть підготували «запасний аеродром» для роботи. NV дізнався, де він знаходиться, що в ньому є і як там почуваються депутати.

Теги:   Верховна Рада Голосування Повітряна тривога Київ

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