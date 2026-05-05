Нардеп пояснив, звідки збираються взяти гроші на підвищення зарплат військовим, та назвав орієнтовний термін

5 травня, 02:23
Українські військові на лінії фронту у Запорізькій області, 9 квітня 2026 року (Фото: REUTERS)

Українські військові на лінії фронту у Запорізькій області, 9 квітня 2026 року (Фото: REUTERS)

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV пояснив, звідки влада збирається взяти гроші на підвищення зарплат українських військових, та назвав орієнтовний термін, коли це може статись.

«Щодо коштів, я думаю, розраховують на оці кошти, що нам будуть виділяти [в ЄС, 90 млрд євро], що за допомогою них, можливо, ці доплати здійснити. Тут тепер головне, чи підуть на це європейці, тому що до цього вони не дуже охоче давали кошти, щоб ми їх використовували на зарплату військовослужбовців. Вони завжди казали — це ваше. Я чув, що будуть домовлятися про те, що ми будемо це платити зі своїх, а вони будуть нам якось це відшкодувати. Тому, я думаю, що це саме про ці кошти, які будуть заходити», — заявив Костенко в ефірі Radio NV.

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Він додав, що перший транш з цих коштів обсягом шість або сім мільярдів євро має надійти у червні.

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«В нас зараз проблеми, які нам потрібно покрити вже з боєприпасами і з іншими, поки зроблять перерахунки… Я думаю, це моя точка зору, враховуючи бюрократію, якщо, дійсно, захочуть це зробити (підвищити виплати українським військовим — ред.), докладуть максимум зусиль і не зроблять ніякого відкату назад, то десь, мабуть, на серпень», — спрогнозував нардеп.

https://www.youtube.com/watch?v=y2mLIBt8CG0

Заява Зеленського про реформу армії

1 травня Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність. За словами Зеленського, мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій — «більше в рази».

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Зеленський зазначив, що особлива увага зараз приділяється піхотинцям, і бійці піхоти мають відчувати, що «держава реально їх поважає». Він доручив розробити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами 250−400 тис. грн, залежно від виконання бойових завдань.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України виплати військовим репараційний кредит Роман Костенко Радіо NV

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