Віктор Ляшко заявив, що саме народні депутати 262 голосами призначили його на посаду глави МОЗ у травні 2021 року (Фото: Віктор Ляшко via Facebook)

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорював з астрологинею Веронікою Анікієвич його кандидатуру перед внесенням на посаду глави МОЗ.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді народний депутат Ярослав Железняк запитав міністра, чи Єрмак повідомляв йому результати «ворожіння чи магічного заключення».

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У відповідь Ляшко уточнив, що саме народні депутати 262 голосами призначили його на посаду міністра охорони здоров’я у травні 2021 року.

«Не хтось — ви призначили мене міністром охорони здоров’я. Інформація, яка крутиться в засобах масової інформації, спотворена. Тому що я — Телець. У мене день народження 24 квітня. І я буду робити все можливе для того, щоб і наша країна, і система охорони здоров’я розвивалась. А питання оцих маніпуляцій я прошу залишити за межами парламентських залів», — зазначив він.

Така відповідь глави МОЗ викликала сміх і хвилю оплесків у Верховній Раді.

На запитання, як би він оцінив ментальне здоровʼя Єрмака, Ляшко сказав: «Як людина, яка має диплом лікаря, від імені всієї медичної спільноти ставити публічно діагноз — порушення медичної етики. Щодо ментального здоровʼя, то ці жарти недоречні. Ми вдячні всім, хто звернувся до сімейного лікаря за психологічною допомогою. І всім, хто допомагає щодо ментального здоровʼя».

Раніше під час судового засідання прокурорка САП Валентина Гребенюк повідомила, що Єрмак, ймовірно, впливав на призначення низки осіб на високі посади і при цьому питав порад у астрологині Вероніки Анікієвич, яка була підписана у контактах ексочільника ОП як «Вероніка Феншуй Офіс». Єрмак нібито надсилав їй дати днів народження кандидатів та уточнював, чи варто призначати таку людину.

За даними САП, таким чином есккерівник Банкової радився з фахівчинею з астології щодо призначень прем'єра, міністра охорони здоров’я, заступника голови ОП Олега Татарова, генпрокурорки Ірини Венедіктової та керівника Держуправління справами Ігоря Лисого.

Справа Андрія Єрмака — головне

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11 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Інфографіка: NV

14 травня ВАКС обрав колишньому голові Офісу президента запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Станом на вечір 14 травня за колишнього очільника Офісу президента було внесено 14 501 410,68 гривень застави із визначених судом 140 мільйонів.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з посиланням на джерела в політичних колах зазначив, що «Банкова включила для вирішення цього питання весь адмінресурс», але «мало хто хоче підставлятися».

Пізніше він повідомив, що Єрмак залишається в СІЗО, адже зібрати і внести за нього заставу не встигли.