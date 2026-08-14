Окремі високопоставлені народні депутати з фракції Слуга народу виступали за відставку уряду Юлії Свириденко . Серед причин — вплив на оборонні закупівлі.

Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на три джерела у фракції Слуга народу.

Як зазначають співрозмовники, з-поміж таких топдепутатів є глава монобільшості Давид Арахамія.

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За словами джерел, окремим фактором було невдоволення колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Зокрема, йдеться про його політику у сфері оборонних закупівель.

«Все впирається у гроші», — зауважив один з народних депутатів.

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Співрозмовники повідомили, що деякі впливові парламентарі хотіли мати більший доступ до таких закупівель. Водночас і Федоров після відставки говорив, що його звільнення могло бути пов’язане з реформою та змінами, які його команда почала впроваджувати у Міністерстві оборони.

Він заявляв, що реформа зачепила інтереси впливових людей та компаній.

Іншим фактором для відставки попереднього Кабінету Міністрів співрозмовники називають саму колишню прем'єрку Свириденко. У Слузі народу її сприймали як людину, пов’язану з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Для частини нардепів це автоматично робило її «не своєю» в уряді.

«Вклали у вуха президенту, що треба відправляти у відставку. Коли дали хід цьому, ніхто не чекав такого повороту. Як наслідок, президент вирішив усунути обох: Сирського та Федорова», — каже джерело.

16 липня Верховна Рада призначила нового прем'єра Сергія Корецького замість Юлії Свириденко та проголосувала за новий склад уряду, окрім міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до парламенту.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони, а Андрія Сибігу — в.о. міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, головним завданням Кабміну стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами.