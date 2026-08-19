Частина народних депутатів України вважають, що звернення ексміністра оборони Михайла Федорова про проведення виборів є спробою «затягнути голосування» щодо призначення Євгенія Хмари на посаду очільника Міноборони, повідомляє Financial Times .

Як зазначає видання, деякі депутати розцінили заяву Федорова як спробу затягнути голосування, намагаючись повернути собі посаду.

У матеріалі йдеться про те, що заява Федорова пролунала напередодні сесії парламенту, на якій, за словами кількох депутатів, партія Слуга народу мала формально затвердити кандидатуру виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари.

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Видання зазначає, що заява Федорова, вочевидь, загострить суперечку щодо контролю над Міністерством оборони України та процесом закупівель.

Після свого звільнення Федоров звинуватив керівництво країни у перешкоджанні його реформам, тоді як президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між міністром оборони та вищим командуванням армії були розірвані, зазначає FT.

Народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що єдиним переможцем виборів в умовах війни стане російський диктатор Володимир Путін, оскільки він «буде використовувати вразливість України під час передвиборчої кампанії у власних інтересах».

Інший неназваний депутат заявив, що передвиборча кампанія «поховає країну», і висловив думку, що Федоров «квапиться» залишити по собі слід, «оскільки за рік люди можуть про нього забути».

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

За його словами, держава має забезпечити можливість голосування для військовослужбовців, мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також громадян із прифронтових територій.

«Якщо війна триватиме ще рік, два чи три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишатися вільною європейською державою», — зазначив колишній міністр оборони.

31 липня Михайло Федоров заявив, що не перебуватиме в політичній опозиції до президента Володимира Зеленського під час війни, однак не погодиться на повернення до уряду, за винятком посади очільника оборонного відомства.

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Відставка Федорова та можливе призначення Хмари міністром оборони — головне

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Генерал-майор Хмара з січня 2026 року виконував обов’язки керівника СБУ, а до цього очолював Центр спеціальних операцій А СБУ.

Зеленський доручив йому виконувати обов’язки голови Міноборони 16 липня — після того, як 14 липня Верховна Рада відправила у відставку весь уряд і тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

З 16 липня в Києві та інших містах розпочалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Президент замінив Сирського на Михайла Драпатого, а з Федоровим провів кілька зустрічей і пропонував йому різні посади, зокрема віцепрем'єра з питань військових інновацій. Однак сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім посади міністра оборони.

19 серпня Верховна Рада може призначити Хмару новим міністром оборони. За даними джерел Української правди, задля цього він може звільнитися з військової служби, оскільки відомство має очолювати цивільна особа.

Крім того, за даними джерел УП, після призначення Хмари частина команди його попередника Михайла Федорова може залишити відомство й перейти разом із ним до інших проєктів. У зв’язку з цим новому очільнику міністерства доведеться формувати власну команду.