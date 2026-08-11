«Зеленський повинен розуміти, що йде пошук заміни йому не серед старих кандидатів, не серед тієї політичної колони, а насамперед суспільство очікує, з одного боку, продовження [змін]. Це опитування, і не тільки це, події на картонному Майдані показали, що є величезний запит на зміни. Суспільство не зупинилось і не каже, що експеримент зі змінами не вдався, давайте повертати якусь стару систему чи старих людей, давайте забезпечувати стабільність. Ні, суспільство хоче змін», — заявив Гринів в ефірі Radio NV.

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Водночас він наголосив, що цього разу українське суспільство все більше звертає увагу на людей, за якими стоять їхні особисті успіхи та справи, а не на тих, які «зіграли роль того чи іншого політика» або «обіцяють із телевізора золоті гори».

«Сьогодні знову йде дуже великий запит на військових або людей із певним досвідом в обороні, безпеці країни. Великий запит на людей із професійною підготовкою, не обов’язково військовою, але крім успіху люди вже повинні бути достатньо професійно підготовлені. Це нове», — розповів політтехнолог.

За словами Гриніва, це насамперед видно на фокус-групах, коли учасників запитують, яким, на їхню думку, має бути ідеальний президент.

«Якщо раніше це були, в основному, популістські запити, емпатійні, тобто просто подобається людина, ми йому довіряємо, віримо, або він гарно говорить, гарно виступає, подобається як виглядає. А сьогодні дуже сильний запит йде на те, який професійний досвід ця людина має і наскільки вона є професіоналом в основному, в тому, що їм найбільше потрібно — це в системі захистити їх від війни і від російської агресії», — пояснив політтехнолог.

Рейтинги Зеленського та його конкурентів

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були опубліковані 10 серпня, Зеленський знаходиться на четвертому місці рейтингу посадовців, яким українці довіряють найбільше:

Валерій Залужний: довіряють 66% опитаних респондентів, 24% — не довіряють;

Михайло Федоров: довіряють 63%, 16% — не довіряють;

Кирило Буданов: 61% довіряють, 22% — не довіряють;

Володимир Зеленський: довіряють 56%, не довіряють — 38%;

Ігор Терехов: 47% довіряють, 19% — не довіряють.

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Найменші показники довіри мають народні депутати Дмитро Разумков, Олексій Гончаренко і Петро Порошенко, свідчать результати дослідження.

За даними опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС, результати якого опублікували 6 серпня, 22,3% відсотки українців серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, готові відати свої голоси за Зеленського на виборах президента, якщо вони відбудуться найближчим часом.

На другому місці — посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за якого проголосували б 21,4% українців. Третє місце посів колишній очільник Міноборони Михайло Федоров з результатом 13,1%. Також до пʼятірки лідерів увійшли голова Офісу президента Кирило Буданов (8,3%) та очільник партії Європейська солідарність Петро Порошенко (6,1%).

Водночас у більш загальному президентському рейтингу, без уточнення щодо готовності йти на вибори, трійка фаворитів незмінна: Зеленський має 17,8%, Залужний 17,1%, Федоров 10,5%.