Проведення виборів під час війни: в ОП заявили, що щоденні удари РФ є вичерпною відповіддю на це питання

19 серпня, 20:26
Колишній міністр оборони Михайло Федоров (Фото: Михайло Федоров / YouTube)

Колишній міністр оборони Михайло Федоров (Фото: Михайло Федоров / YouTube)

В Офісі президента заявили, що вбачають відсутність «реалізму» в ідеї колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні під час війни.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело в ОП.

Журналісти зауважують, що президент Володимир Зеленський поки не відреагував на оприлюднену заяву Федорова.

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Однак співрозмовник в ОП, коментуючи ВВС ідею колишнього міністра оборони, сказав, що «дуже дивно планувати вибори серед ракет і безпілотників».

За словами джерела, «це демонструє повну відсутність реалізму».

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Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зробив схожу заяву, що й співрозмовник BBC. Інтерфакс-Україна пише, що він повідомив, що щоденні ракетні та дронові удари РФ дають вичерпну відповідь на питання про можливість організації виборчого процесу під час війни.

«Мені здається, що щоденні удари російських дронів і ракет є вичерпною відповіддю на це питання», — сказав він журналістам у середу, 19 серпня.

Увечері 18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, у якому заявив про потребу проведення виборів в Україні.

Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Крім того, Федоров зазначив, що Україна не може залишатися без повноцінно призначеного глави Міноборони під час війни, а також закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

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Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Офіс президента України Михайло Федоров вибори в Україні

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