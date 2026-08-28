Згадав 1918 рік. Буданов виступив проти проведення виборів в Україні під час війни

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що проведення виборів в Україні під час війни може поставити під питання їхні результати та створити підґрунтя для подальшого розколу суспільства і держави.

Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону у п’ятницю, 28 серпня.

«Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг насправді, і так далі», — зазначив Буданов.

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Керівник ОП вважає, що така ситуація може створити підґрунтя для загострення внутрішніх суперечностей в українському суспільстві.

«І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві для того, щоб окремо взяти регіон, просто сказати, що, вибачте, ми за Україну, але от все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться, ми така собі автономія. І тут все буде — це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі. Оце шлях якраз на розрив держави», — сказав генерал.

На запитання, чи означає це, що спочатку необхідно завершити війну, а вже після цього проводити вибори, він відповів ствердно.

«Так. Війну треба всім згуртуватися, завершити. Після цього йдемо в усі процеси», — наголосив Буданов.

Він нагадав про події 1918 року, коли Україна втратила свою державність.

«З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатний привести зміни і зробити щось гарне для країни і суспільства… Розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією», — сказав голова ОП.

За його словами, внаслідок цього державність було втрачено, і Україна має винести урок з цих подій.

«Все те саме (зараз — ред.). Суспільство вимагає таких, я б сказав, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Останній раз ми спробували це зробити саме тоді (в 1918 році — ред.). Чим це все закінчилося — нехай всі почитають», — додав Буданов.

Заяви Федорова щодо проведення виборів в Україні під час війни — головне

Увечері 18 серпня ексміністр оборони Михайло Федоров оприлюднив на своєму YouTube-каналі відеозвернення, у якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні.

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Він наголосив, що Росія не має права визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Крім того, Федоров закликав до ширшої дискусії про майбутнє держави та демократії.

Видання The Guardian писало, що це звернення Федорова є «найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

19 серпня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що щоденні ракетні удари та атаки безпілотників з боку РФ дають вичерпну відповідь на запитання про можливість організації виборчого процесу під час війни.

Сам Зеленський 23 серпня сказав, що провести вибори в країні під час активних бойових дій неможливо.

«Це великі ризики. Вибори просто зараз — це цунамі для держави, яке розколе Україну. Тому моя стратегія — довести країну до завершення війни та зберегти незалежну й суверенну державу. І я її реалізую», — зазначив він.