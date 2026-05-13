Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час обрання йому запобіжного заходу (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Політолог Олексій Кошель в ефірі Radio NV - про “Вероніку феншуй”, з якою, як стверджує слідство НАБУ і САП , колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо кадрових призначень на державні посади.

Олексій Кошель політолог

[Ця історія] дуже непокоїть. І це не конспірологія.

Інформація про астрологію, про принципи кадрових призначень, зав’язаних на цих речах, про ворожіння, про ляльки вуду, вона ж з’явилась не вчора. Вона навіть публічно з’явилась від антикорупційних органів, частково, приблизно пів року тому.