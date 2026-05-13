Журналісти з’ясували, хто така «Вероніка Феншуй», з якою Єрмак радився щодо призначення Татарова і прем'єра

Вероніка Анікієвич, яка називає себе «консультанткою з астрології» (Фото: Схеми)

« Вероніка Феншуй Офіс », з якою колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади, — це 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе «консультанткою з астрології».

Про йдеться в матеріалі Схем (Радіо Свобода).

Як з’ясували журналісти, у соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

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Фото: Схеми

Схеми пишуть, що Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даниленко (таке прізвище має одна з її родичок) називає себе авторкою Telegram-каналу Лунные часы.

Вона зазначає, що «за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагає людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів».

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності — «надання інших індивідуальних послуг».

У витоках з сайтів з пошуку роботи журналісти знайшли її резюме. Там жінка вказала, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю фінансовий аналіз, контроль та менеджмент.

Схеми знайшли її акаунт у соцмережі Facebook, також з прізвищем Даниленко.

Журналісти повідомляють, що оголошення підозри Єрмаку вона прокоментувала так: «А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України».

Схеми також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних Telegram-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в Дед-Г.Р.І.М.-чат: «Питання не в тому, куди пішов Єрмак, питання в тому, куди ми йдемо всією країною».

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: «До чого тут Єрмак? Ми країну втрачаємо, включайте мізки».

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: «Я пишу про те, що НАБУ і САП продалися росіянам, і допомагають продавити капітуляцію, а ви мені про Єрмака. Єрмак пішов, а ось у країни проблеми».

У переписці з користувачами вона згадала і про президента України: «Ви просто не в курсі, що творять НАБУ та САП, на їхньому тлі „Зеля“ з німбом та крилами за спиною».

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Як з’ясували журналісти, у 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про це вона сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що «на російському боці до неї підходив прикордонник».

Крім того, Схеми встановили, що її батько Федір Анікієвич — громадянин Росії. У 2015 році був очільником районного відділення Опозиційного блоку у Генічеську.

Федір Анікієвич / Фото: Схеми

Того ж року, після анексії Криму, він казав у коментарі журналістам Крим.Реалії: «Перший і основний фактор — політична та економічна ситуація залишає бажати кращого. Ну що, для когось секрет, що чоловіки призовного віку тікають від військкомату? Ця війна не потрібна».

Він стверджував, що його однопартійці не є ворогами для України, але «з повагою ставляться до Росії».

На фото, яке чоловік опублікував у соцмережах, він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ. Журналісти припускають, що Анікієвич, ймовірно, продовжує проживати в окупованому Генічеську.

Федір Анікієвич / Фото: Схеми

12 травня під час судового засідання з обрання Єрмаку запобіжного заходу прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до призначень на вищі посади у державі низки осіб. Це він обговорював з контактом, підписаним «Вероніка Феншуй Офіс».

13 травня прокурорка САП повідомила, що «Вероніка Феншуй» мала для спілкування з Єрмаком окремий телефон.

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

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Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

13 травня Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу.