Сіра кардиналка Єрмака. Хто така Вероніка Феншуй, що стала однією з найвпливовіших в державі, і хто ще з політиків любить астрологів

Хто з політиків любить астрологів: зліва — направо: астрологиня Вероніка Анікієвич та ексголова ОП Андрій Єрмак (Фото: колаж NV)

NV розповідає, що приховує історія астрологині Андрія Єрмака та чому для вітчизняної політики подібний «консультант» — один з атрибутів влади.

14 травня, через два дні після початку першого засідання, Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента Андрія Єрмаку — арешт з альтернативою застави в 140 млн грн. У відповідь підозрюваний у причетності до групи, що могла легалізувати 460 млн грн на будівництві в елітному київському передмісті Козин, заявив, що у нього «немає таких грошей», але є «багато друзів», — тож він намагатиметься зібрати заставу та уникнути СІЗО.

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Проте ця частина судового процесу виявилася найменш цікавою, — на відміну від двох попередніх днів, коли сторона обвинувачення викрила чимало цікавих деталей із життя колишньої «правої руки» Володимира Зеленського.

Найдивовижнішою виявилась розповідь прокурорки САП Валентини Гребенюк: Єрмак, імовірно, впливав на призначення низки осіб на високі посади і при цьому питав порад у астрологині Вероніки Анікієвич, яка була підписана у контактах очільника ОП як «Вероніка Феншуй Офіс». Єрмак нібито надсилав їй дати днів народження кандидатів й уточнював, чи варто призначати таку людину.

За даними САП, таким чином керівник Банкової радився з фахівчинею з астрології щодо призначень прем'єра, міністра охорони здоров’я, заступника голови ОП Олега Татарова, генпрокурорки Ірини Венедіктової та керівника Держуправління справами Ігоря Лисого.

Що ж це за «Вєроніка», яка певний час фактично формувала кадрову політику держави на найвищому рівні?