Нардеп показав додаткову залу для голосування у Верховній Раді, облаштовану в укритті — фото

У Верховній Раді облаштували додаткову залу для голосувань в укритті (Фото: Залізний нардеп / Telegram)

У Верховній Раді облаштували додаткову залу в укритті для проведення голосувань під час повітряних тривог.

Про це у вівторок, 1 вересня, повідомив депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Зокрема, він показав фото цієї зали, облаштованої в укритті Верховної Ради.

Фото: Залізний нардеп / Telegram

До того ж Железняк зазначив, що для роботи парламентарів використовують ще одну залу, де раніше проходила Погоджувальна рада.

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31 серпня повідомлялось, що Верховна Рада не припинятиме роботу під час повітряних тривог. Депутатам даватимуть 10 хвилин, щоб спуститися в укриття, де облаштували місця для всіх 330 парламентарів. Під час голосувань вони зможуть користуватися планшетами або телефонами, а найближчими днями систему протестують, спускаючись до укриття групами по 20 депутатів.

Раніше в Раді повідомили, що у зв’язку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат ВРУ працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

У Києві 31 серпня 11 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про поранення восьми людей. Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня.