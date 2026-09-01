Верховна Рада відкрила рекордну 16-ту сесію та затвердила план роботи на наступні пів року, до якого включили п’ять антикорупційних законопроєктів.

Про це у вівторок, 1 вересня, повідомив депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Він зазначив, що у Раді виступав премʼєр-міністр України Сергій Корецький, який закликав проголосувати за всі міжнародні зобовʼязання.

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За словами Железняка, парламент підтримав порядок денний 244 голосами.

До плану роботи включили п’ять антикорупційних законопроєктів, які стосуються:

зупинення строків давності для корупціонерів, які намагаються уникнути відповідальності завдяки службі в армії; реформи ДБР за аналогією з БЕБ та митницею; скасування поправок Лозового; прозорого конкурсу на посаду Генерального прокурора; посилення спроможності НАБУ та САП щодо розшуку та притягнення до відповідальності підозрюваних, які переховуються за кордоном.

15-ту сесію Верховної Ради відкрили 3 лютого 2026 року, у перший вівторок лютого, відповідно до Конституції. Того ж дня до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте, який виступив перед народними депутатами.

16-та сесія Верховної Ради триватиме з вересня 2026 року до січня 2027 року.