«10 хвилин на спуск»: депутатка розповіла, як Верховна Рада працюватиме під час тривог

Верховна Рада готує новий формат роботи парламенту під час повітряних тривог (Фото: NV)

Верховна Рада продовжуватиме роботу під час повітряних тривог — депутатам даватимуть 10 хвилин на спуск в укриття.

Про це на засіданні фракції повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук, розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі.

За її словами, в укритті вже підготовлена інфраструктура — розставлені стільці для 330 народних обранців.

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Народні депутати заходитимуть на сторінку для голосувань зі своїх планшетів або телефонів за особистим QR-кодом.

Найближчі кілька днів депутати спускатимуться в укриття групами по 20 осіб, аби перевірити нову систему.

За словами Стефанчука, це дозволить не переривати засідання та працювати ефективніше.

Раніше в Раді повідомили, що у зв’язку з постійними повітряними тривогами у Києві апарат ВРУ працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

Крім того, у столиці для шкіл підготували різні сценарії організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог та інших загроз.

У Києві 31 серпня дев’ять разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних шахедів. Відомо про вісьмох постраждалих.

Росіяни майже безперервно атакують столицю та Київську область дронами, починаючи з 27 серпня. Вночі 31 серпня у Києві знову лунали вибухи. Через обстріли пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київщини.