«Про вибори подумаєте після війни». Зеленський обурився провалом у Раді законів, необхідних для отримання $30 млрд допомоги

Зеленський розкритикував депутатів, які не підтримали закони для залучення мільярдів доларів (Фото: Martin Schulz/Flickr)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував голосування у Верховній Раді , де депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад чотирьох мільярдів доларів, а також два документи, необхідні в межах програми співпраці з МВФ.

Про це він сказав під час вечірнього зверення у вівторок, 1 вересня.

За словами глави держави, залучення міжнародного фінансування під час війни є питанням виживання країни, а не політичної боротьби між партіями.

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Зеленський наголосив, що кошти від партнерів потрібні для забезпечення роботи держави, оборони, соціальних виплат та підтримки громадян.

«Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції і вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали», — заявив президент.

Він зазначив, що всі рішення, пов’язані з домовленостями України з міжнародними партнерами, мають ухвалюватися в інтересах держави, навіть якщо вони є складними або непопулярними.

За словами Зеленського, від рішень уряду та парламенту залежить отримання близько 30 млрд доларів фінансування цього року. Президент також закликав підтримувати закони, необхідні для виконання зобов’язань перед Європейським Союзом, і заявив, що голосування проти таких документів при одночасних заявах про підтримку євроінтеграції є суперечливою позицією.

«Говорити багато про Європу й не голосувати за Європу — нечесно. Окрім того, що це нечесно, зараз це ще й проти держави», — сказав Зеленський.

Він закликав депутатів не зосереджуватися на можливих виборах і політичних рейтингах під час війни, а працювати над рішеннями, необхідними для оборони країни та виконання державних зобов’язань.

«Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів», — наголосив президент.

1 вересня Верховній Раді не вистачило голосів за законопроєкти, необхідні для обкладання посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість. Ухвалення законопроєктів щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро є умовою третього траншу Україні за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу (3,7 млрд євро) в рамках Позики на підтримку України на 90 млрд євро.

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31 серпня Зеленський призначив ще одного суддю ВАКС. Це є складником кроку, який необхідний для отримання від €250 до €300 млн від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Перед тим, 21 серпня, президент призначив 11 суддів ВАКС суду та п’ятьох його Апеляційної палати.