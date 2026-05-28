Верховна Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно

Депутати Верховної Ради у четвер, 28 травня, не ухвалили законопроєкт про декриміналізацію порно — не вистачило менш ніж 20 голосів. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Законопроєкт № 12191 не отримав достатньої підтримки у Верховній Раді — за нього проголосували лише 207 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Проти висловилися п’ятеро парламентарів, двоє утрималися, ще 60 депутатів участі в голосуванні не взяли.

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У пояснювальній записці до документа зазначалося, що в багатьох країнах світу виготовлення та поширення порнографічного контенту серед повнолітніх осіб для особистого використання та без корисливих мотивів не розглядається як суспільно небезпечне діяння.

Як зазначає DW, наразі Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Зокрема, якщо подружжя за спільною згодою записує інтимне відео для особистого користування, а цей контент потрапляє до правоохоронців, це може стати підставою для відкриття кримінального провадження — навіть за відсутності потерпілих чи будь-яких скарг.

Чинна стаття 301 Кримінального кодексу передбачає за такі дії покарання аж до семи років ув’язнення. Саме ці норми пропонують переглянути та змінити.

У листопаді 2024 року у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт № 12191, який передбачає декриміналізацію порно.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram заявляв, що несвоєчасна сплата українськими моделями платформи Onlyfans податків не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

30 червня 2025 року модель платформи OnlyFans Світлана Дворнікова зареєструвала на сайті президента України петицію з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за порнографію. Вона пояснила свою ініціативу тим, що, попри сплату податків, стала фігуранткою кримінальної справи.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію. Глава української держави подякував усім громадянам, які створили петицію і які її підтримали голосом, а також нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно парламент.