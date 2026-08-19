Народний депутат Микита Потураєв в інтерв’ю Radio NV розповів, що через часті повітряні тривоги у Києві Верховну Раду можуть перемістити у безпечніше місце.

«Ми [у вівторок] проголосували один закон, бо було дві повітряні тривоги. Очевидно, Верховна Рада в такому режимі працювати не може. Думаю, ситуація буде тільки погіршуватись», — сказав Потураєв в ефірі Radio NV.

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Він також розповів, що в Києві є «безпечніше місце», куди можуть перемістити роботу парламенту.

«Планувалося, що парламент міг там працювати в лютому, березні та квітні 2022 року, але, на щастя, тоді була інша безпекова ситуація. Вона була дуже важка, але парламент усе ж збирався в залі пленарних засідань і приймав рішення», — зазначив нардеп.

Протягом дня, 18 серпня, у Києві 10 разів оголошували повітряну тривогу через загрозу шахедів.