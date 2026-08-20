Кіпіані нагадав про скандал навколо проєкту Великі українці через те, що багато людей проголосувало за Бандеру

Військовослужбовець та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв’ю Radio NV нагадав про телевізійний проєкт Великі українці 2007-2008 років, який закінчився скандалом, тому що багато людей проголосували за кандидатуру Степана Бандери.

«Пам'ятаєте, років вже понад 15 тому був проєкт Великі українці? Він телевізійний, нашумів, про нього говорили. Він закінчився великим скандалом. А чому скандалом? А тому, що українське суспільство тоді, в часи реально русифікаційні, в часи російських впливів, проголосувало за Степана Бандеру. Цього точно ніхто не міг очікувати. Ні керівництво Інтера, ні люди, які це робили, ні я особисто, який був головним редактором цього, розумієте? Тобто ми недооцінювали своє суспільство. І це була б важлива розмова вже тоді», — заявив Кіпіані в ефірі Radio NV.

Реклама

За його словами, обговорення того, чому за Бандеру голосувало суспільство, яке на вулицях говорить російською, було б цікавим, але через фальсифікацію результатів колишнім міністром освіти і проросійським політиком Дмитром Табачником воно не відбулося.

Телепроєкт Великі українці - головне

Великі українці - проєкт 2007—2008 років, який був створений за форматом проєкту BBC 100 Greatest Britons, та виходив на каналі Інтер. Він поєднував ток-шоу з інтерактивним опитуванням телеглядачів, а в міжпрограмний період усіх громадян України щодо місця й ролі видатних державних і політичних діячів, військових, художників, учених, спортсменів, релігійних діячів тощо у національній і світовій історії.

Читайте також: 100 видатних особистостей в історії України

За підрахунками компанії GFK, усього на почесне звання Великого українця претендувало 14 тисяч осіб, за яких було віддано понад 800 тисяч голосів, щшо було майже у 27 разів більше, ніж за аналогічний період у Великій Британії.

Офіційно переможцем став Ярослав Мудрий, а Степан Бандера посів третє місце, однак навіть керівники проєкту, одним з яких був Вахтанг Кіпіані, визнали, що підсумок може не відображати справжніх результатів голосування.

За словами Кіпіані, ще за два дні до закінчення голосування з великим відривом лідирував Степан Бандера, а за кандидатуру Ярослава Мудрого протягом останнього дня надійшло 550 тисяч голосів, хоча за весь попередній місяць — лише 60 тисяч.