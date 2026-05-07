«Політичний популізм». Залужний пояснив, чому зараз заклики щодо демобілізації не мають сенсу

У своєму виступі на Defence24 Days conference (Варшава), текст якого є в розпорядженні NV, Залужний підкреслив, що в Україні часто спекулюють на тему демобілізації під час повномасштабної війни.

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«Якщо звернутися до історичного досвіду, то дійсно, під час воєн мобілізація як населення, так і інших ресурсів постійно посилювалася, проте аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо», — зазначив ексголовком.

У своєму виступі Валерій Залужний акцентував, що демобілізація стає можливою, однак лише як результат проведених кроків, а не як самоціль.

За його словами, в Україні необхідно запровадити так звану розумну мобілізацію, яка побудована з урахуванням розвитку науково технічного прогресу та необхідності тривалої війни на усій території країни в умовах, коли демографічна криза очевидна.

«Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу», — наголосив він.

За його словами, підтримання боєздатності країни під час війни є головним фактором досягнення необхідних цілей, а не лише виживання.

Така боєздатність, наголосив Залужний, буде базуватися на стратегії підтримання у тому числі належного рівня здатності суспільства до опору і бажання продовжувати боротися.

Наразі є очевидним, що «мобілізація і порядок проходження служби — це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни», підкреслив ексголовком ЗСУ.

1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.

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Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність.