«Політичний популізм». Залужний пояснив, чому зараз заклики щодо демобілізації не мають сенсу
Всі заклики демобілізувати військових є нараз нічим іншим, як політичним популізмом, наголосив Валерій Залужний (Фото: Валерій Залужний / Telegram)
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав всі нинішні заклики демобілізувати військовослужбовців політичним популізмом.
У своєму виступі на Defence24 Days conference (Варшава), текст якого є в розпорядженні NV, Залужний підкреслив, що в Україні часто спекулюють на тему демобілізації під час повномасштабної війни.
«Якщо звернутися до історичного досвіду, то дійсно, під час воєн мобілізація як населення, так і інших ресурсів постійно посилювалася, проте аналогії та логіки масової демобілізації саме під час війни знайти неможливо», — зазначив ексголовком.
У своєму виступі Валерій Залужний акцентував, що демобілізація стає можливою, однак лише як результат проведених кроків, а не як самоціль.
За його словами, в Україні необхідно запровадити так звану розумну мобілізацію, яка побудована з урахуванням розвитку науково технічного прогресу та необхідності тривалої війни на усій території країни в умовах, коли демографічна криза очевидна.
«Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу», — наголосив він.
За його словами, підтримання боєздатності країни під час війни є головним фактором досягнення необхідних цілей, а не лише виживання.
Така боєздатність, наголосив Залужний, буде базуватися на стратегії підтримання у тому числі належного рівня здатності суспільства до опору і бажання продовжувати боротися.
Наразі є очевидним, що «мобілізація і порядок проходження служби — це база будь-якого варіанту подальшого продовження війни», підкреслив ексголовком ЗСУ.
1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні починається реформа армії. Зокрема, контрактну систему планують посилити таким чином, щоб уже 2026 року з’явилася можливість звільнення зі служби мобілізованих раніше військовослужбовців.
Президент також повідомив, що доручив «відчутно збільшити» грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості — військовослужбовцям збільшать виплати за виконання бойових завдань на першій лінії, бойовий та управлінський досвід і ефективність.