Залужний попередив, чим воюючій країні загрожує руйнація демократії

Руйнація демократії несе загрозу стати подібним до ворога і бути поглиненим їм ментально, наголосив Валерій Залужний (Фото: Валерій Залужний / Telegram)

Демократія для воюючої країни має ключове значення. Її необхідно послідовно зміцнювати та протистояти нав’язаній ворогом стратегії як на полі бою, так і в політичній та економічній сферах, вказав посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний .

У своїй колонці спеціально для NV.ua Досвід України для майбутньої безпеки Європи. Ілюзії і жорстока реальність, опублікованій у четвер, 21 травня, Залужний наголошує на критичній важливості демократії.

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«У демократичній країні, яка захищає себе від тоталітарної держави, завжди є спокуса слідувати нав’язаній стратегії дій методами тоталітаризму через руйнацію демократії, що може нести загрозу стати подібним до ворога і врешті бути їм поглиненим ментально», — попередив Залужний.

Він також нагадав про слова керівників країни-агресорки Росії про «один народ».

«Звісно, окрім загрози у період війни, це унеможливлює побудову альянсів і союзів через втрату демократичних цінностей», — наголосив ексголовком.

Залужний акцентував на важливості, того, щоб у період війни демократія не зазнала деформації. Для цього необхідно системно підтримувати демократичні процеси «та протидіяти нав’язаній стратегії ворога як у військових діях, так і в політиці та економіці».

У своїй колонці Залужний також пояснив, чому Росія не може зупинити бойові дії та що вважатиметься перемогою у цій війні.

А також, як саме Росія використовує різноманітних «гадалок» та «екстрасенсів».

Крім того, ексголовком ЗСУ назвав ключові фактори, які допоможуть вистояти у військовому конфлікті на виснаження.

Також Валерій Залужний розповів, чому енергетика України виявилася настільки вразливою для ударів Росії.