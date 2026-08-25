ВАКС арештував Мудру з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру на 60 днів із можливістю застави у 20 млн грн.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

Прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою або заставі у 150 млн грн, посилаючись на ризик її можливого переховування.

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Серед аргументів обвинувачення були записи розмов Мудрої з екснардепом Максимом Микитасем про її контакти з посадовцями та прикордонниками, а також розмова з донькою щодо проживання за кордоном.

Захист просив суд не застосовувати до Мудрої запобіжний захід. Під час засідання за неї поручилися двоє людей, зокрема головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович.

Справа проти Ірини Мудрої

21 серпня Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої. Того ж дня суд відклав обрання їй запобіжного заходу до 24 серпня.

Згодом стало відомо, що захист Мудрої клопоче про проведення закритого засідання. Причина — розголошення приватної інформації про сімейне життя.

19 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форрест Гамп, під час якої було викрито злочинне угруповання за участю високопосадовців Офісу президента, а також чинних і колишніх народних депутатів.

Раніше НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів за участю фігурантів справи, які, зокрема, обговорюють передачу грошей. На записах також чути голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, позначений на відеозаписі НАБУ титром «заступниця керівника ОПУ», згадує «нашого ізраїльського біженця» Тимура (ймовірно, Міндіча).

Окрім Мудрої, фігурантами операції НАБУ та САП є:

народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями);

фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва (вже підтвердив проведення в нього обшуків і заявив, що співпрацює з правоохоронцями); ексдепутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд);

посадові особи Міністерства юстиції;

представники Сенс Банку.

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Під час засідання ВАКС 24 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нові деталі справи. Зокрема, прокурор САП процитував розмову Мудрої з екснардепом Максимом Микитасем, у якій той каже, що залишив їй «майже 4 млн доларів щодо Укрбуду». Прокурор наголосив, що в декларації Мудрої цих активів немає.

Крім того, він навів цитату з розмови, яка свідчить про те, що Мудра, окрім зарплати, щомісяця отримувала 20 тисяч доларів незрозумілого походження, а в січні 2026 року вона нібито згадує, що, окрім офіційних доходів, отримала вже 30 тисяч доларів.

За даними слідства, Мудра «мала намір роздавати гроші іншим посадовим особам», зокрема генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику.