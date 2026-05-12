Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку . Про це у вівторок, 12 травня, повідомила пресслужба ВАКС.

19:03. Судове засідання продовжиться в середу, 13 травня, о 12:00.

16:45. Сторона обвинувачення демонструє суду документи з підписами «резидента 2» Династії. Ці підписи нібито ідентичні підпису Єрмака, що підтверджує, що саме він є «резидентом 2». Водночас самих документів знайдено не було, йдеться про фото цих документів в переписках. Провести почеркознавчу експертизу по фото неможливо, повідомляє кореспондент NV.

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Оновлено о 16:30. Сьогодні запобіжний захід обрано не буде, через те, що сторона захисту не мала часу на ознайомлення з 16 томами. Але частково відбувається судове засідання, сторона звинувачення виступає зі своїми доказами та матеріалами справи.

Оновлено о 16:22. Адвокат Андрія Єрмака заявив, що сторона захисту отримала 16 томів матеріалів справи, в середньому по 250 сторінок в кожному томі, лише близько 3−4 годин тому. Адвокат просить про перенесення судового засідання для вивчення справи, передає кореспондент NV.

Станом на 15:50 ексглава ОП вже прибув до ВАКС, повідомив кореспондент NV.

Сторони захисту та обвинувачення в справі Єрмака вимагають частково закритого судового засідання через таємні матеріали справи та документи, які хочуть представити суду. Журналістів попросять залишити залу суду в певний момент, передає кореспондент.

Суспільне транслює обрання запобіжного заходу Єрмаку наживо.

Єрмака підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі або організованою групою).



Розгляд клопотання призначено на 12 травня, 16:00. Засідання відбудеться за адресою: проспект Берестейський, 41.

Прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави 180 млн грн, повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Видання Українська правда повідомило, що НАБУ і САП 11 травня проводять слідчі дії з Андрієм Єрмаком.

Згодом антикорупційні органи заявили, що оголосили підозру колишньому керівнику ОП через справу про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині.

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Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам проєкту Схеми заперечував, що має будинок у кооперативі Династія — і стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль».

Пізніше радник президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин під час бесіди з журналістами заявив, що у цій справі «поки що рано давати оцінки».

«Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, то ж чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки», — заявив Литвин.

12 травня в НАБУ заявили, що повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах, зокрема, на елітному будівництві під Києвом.

Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена ( одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас);

одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас); інших осіб.

У НАБУ не називають прізвища підозрюваних, проте з повідомлення Бюро випливає, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.