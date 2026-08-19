НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи , чиновники Офісу президента та інші особи.

Про це у середу, 19 серпня, повідомили в НАБУ, де назвали справу «спецоперацією з ліквідації високорівневої корупції».

За попередніми даними бюро, злочинна організація «діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України», а входити до неї могли вископосадовці ОП та інші особи.

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12:16 Легалізували 150 млн грн готівкою для сплати застави за Галущенка: НАБУ опублікувало повне відео про операцію Форрест Гамп

НАБУ повідомило, що в межах операції співробітники «викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом». «Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас», — додають у бюро.

Хоча НАБУ не назвало прізвище людини, за яку було сплачено ці кошти, ймовірно, йдеться про заставу за ексміністра енергетики та фігуранта справи Мідас Германа Галущенка. Про це раніше повідомив і нардеп Олексій Гончаренко. Наприкінці червня за Галущенка внесли всі 150 млн грн застави.

З даними НАБУ, до складу викритої злочинної групи, яка легалізувала ці кошти, входили:

заступник керівника Офісу президента України (ймовірно, Ірина Мудра)

екснародний депутат,

голова правління державного банку (ймовірно, йдеться про Сенс Банк),

голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», — йдеться у відеороліку.

11:23 Нардеп Вадим Столар (член депутатської групи Відновлення України, раніше представлялв ОПЗЖ) підвердив у пості в Facebook, що у нього дійсно сьогодні проходять обшуки.

«У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», — стверджує Столар.

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11:05 Під час обшуків у межах операції Форест Гамп НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«У ньому — комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК», — пояснили в НАБУ. На фото видно, що «антикризовий» план стосується антикорупційної інфраструктури і передбачає кроки у медіа та соцмережах.

10:52 За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, фігурантами операції НАБУ та САП є:

заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра (у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року).

(у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року). народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва;

— фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва; екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд)

(колишній керівник корпорації Укрбуд) посадовці Міністерства юстиції

представники Сенс Банку.

Обшуки тривають, зокрема, в головному офісі цього банку, а прилеглу територію перекрито, пише ZN.UA. Крім того, у справі, ймовірно, фігурує бізнесмен Василь Астіон, якого ZN.UA називає «підозрюваним у рейдерстві низки підприємств».

10:24 Обшуки НАБУ «повʼязані з Сенс Банком та внесенням застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка», стверджує нардеп Олексій Гончаренко. Він опублікував відповідні низку документи, які можуть бути частиною справи.

10:09 Операція Форрест Гамп: НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів ймовірних фігурантів справи

На початку короткого трьохвилинного аудіо один з голосів каже з інтонаціями обурення (мовою оригіналу): «У нас Спасение рядового Райана, правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б**ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому Форрест Гамп».

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З титрів НАБУ випливає, що вся спецоперація з викриття злочинної групи також має назву Форрест Гамп.

Далі в іншому епізоді фігуранти обговорюють «чотири мішки».

Ще одна людина каже (мовою оригіналу): «Если мы это сделаем, просто, бл*дь, нах*й, вы можете сами ехать, бл*дь, в Офис президента, сами. Вот поверь мне. Я ж вижу это».



09:35 За інформацією джерел Української правди, НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої та депутата Вадима Столара. У 2019−2022 роках Столар був керівником київського осередку ОПЗЖ, він також є фігурантом численних журналістських розслідувань про будівельні проєкти в Києві.

08:48 Слідчі також перевіряють можливу участь високопосадовців Офісу президента та інших осіб. У НАБУ зазначили, що подробиці операції повідомлять згодом.

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія). Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

3 серпня Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП вручили їй підозру у справі про незаконне збагачення. За даними прокуратури, йдеться про факти набуття майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної.