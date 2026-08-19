Операція Форест Гамп. НАБУ заявило про схему легалізації 150 млн грн для застави за Галущенка за участі нардепа Столара і посадовців ОП

НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації під назвою Форест Гамп з викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний та колишній нардепи , чиновники Офісу президента та інші особи.

Про це у середу, 19 серпня, повідомили в НАБУ, де назвали справу «спецоперацією з ліквідації високорівневої корупції».

Спочатку бюро повідомило, що злочинна організація «діяла під керівництвом чинних та колишніх народних депутатів України», а входити до неї могли вископосадовці ОП та інші особи.

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Згодом НАБУ уточнило, що йдеться про групу осіб, яка «організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом». «Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас», — додають у бюро. Низка ЗМІ та нардеп Олексій Гончаренко повідомили, що йдеться про заставу за Германа Галущенка.

Назва операції Форест Гамп, ймовірно, виникла через репліку одного з фігурантів, зафіксовану на аудіозаписах: «У нас Спасение рядового Райана, правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б**ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому Форест Гамп».

NV слідкує за деталями резонансної операції в режимі онлайн.

Операція Форест Гамп: що відомо

Оновлено о 20:05 Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру затримали і що вона «проведе сьогоднішню ніч в ізоляторі тимчасового тримання».

Згодом Суспільне повідомило, що адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш заперечив інформацію про її затримання. При цьому він підтвердив, що Мудрій повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід.

Адвокат заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри.

Оновлено о 17:59 Сенс Банк підтвердив проведення 19 серпня слідчих дій у його головному офісі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сенс Банку.

Там зауважили, що банк співпрацює з правоохоронцями і надає їм всю необхідну інформацію.

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У Сенс Банку також зазначили, що всі його сервіси та послуги працюють у звичному режимі і є доступними для клієнтів

Оновлено о 17:30 Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив будь-яку причетність до спроб отримати контроль над Сенс Банком.

Він написав у Telegram, що готовий пройти поліграф і дати свідчення Національному антикорупційному бюро — після того, як ознайомився з оприлюдненими НАБУ матеріалами спецоперації Форест Гамп, зокрема з фрагментами розмов заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Гетманцев заявив, що ніколи не обговорював «ані з Мудрою, ані з кимось іншим» питання контролю над Сенс Банком.

Також він написав, що не пам’ятає, коли востаннє зустрічався з Іриною Мудрою.

14:47 Рада викликала главу НБУ Андрія Пишного через те, що у справі Форест Гамп фігурує державний Сенс Банк (Sense Bank).

Парламент підтримав відповідну пропозицію нардепа Ярослава Железняка, за проголосували 155 депутатів.

14:20 Що можна почути на плівках операції Форест Гамп і як могли легалізувати 150 млн грн для застави за Галущенка

На оприлюднених НАБУ плівках фігуранта справи Мідас, про заставу за якого йдеться, називають Германом (запис 9 червня 2026). Це підтверджує попередні повідомлення низки ЗМІ про те, що йдеться найімовірніше про збір та легалізацію коштів для застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Також ідеться про те, що для втіленян свого плану викрита група осіб використала державний банк [на плівках фігурує Сенс Банк — прим. ред.] та рахунки підконтрольних підприємств. Ймовірно до цього було залучено підконтрольний топменеджмент банка, з яким узгодили реалізацію схеми, випливає з плівок НАБУ та деталей справи, про які розповів на відео детектив НАБУ Михайло Романюк.

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Фото: НАБУ

Також відомо, що втілювати незаконну схему легалізації коштів загальною сумою 150 млн грн допомогала «довірена особа екснародного депутата». За даними ZN.UA, йдеться про екснардепа Максима Микитася. Довірена особа дійсно звертається до свого спірозмовника як до «Макса».

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Перший транш у розмірі 50 млн грн було доставлено до офісу колишнього народного депутата, де його розділили. Довіреній особі екнардепа, за версією НАБУ, передали 15 млн. Ще 35 млн грн привезли до конвертаційного центру, так званої «пральні».

Згодом було доставлено другий транш у розмірі 10 млн грн, а після цього третій (70 млн грн). Останню «порцію» також розділили на дві частини. З 70 млн грн 20 млн віддали довіреній особі, а 50 млн грн відправили до «пральні».

Нарешті, останній транш складав 20 млн грн. Усі платежі проводилися в «ручному режимі», щоб уникнути блокування Державною службою фінансового моніторингу України.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

13:44 Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці Буданова в ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Сьогодні стало відомо, що вона є ймовірною фігуранткою антикорупційної операції НАБУ Форест Гамп.

Відповідний указ Зеленського про звільнення Мудрої, датований 19 серпня, оприлюднено на офіційному сайті президента.

Раніше Сьогодні НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів фігурантів справи, які серед іншого обговорюють передачу грошей. На записах є і голос, що може належати Мудрій. Жіночий голос, який на відеозаписі НАБУ титрований як «заступниця керівника ОПУ», згадує про «нашого ізраїльського біженця» Тимура [ймовірно Міндіча].

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12:54 За даними джерел Економічної правди, НАБУ проводить обшуки в офісі наглядової ради Сенс Банку, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

ЕП звернулася із запитом до прес-служби банку, однак на момент публікації там не підтвердели і не спростували проведення слідчих дій.

Також про обшуки в Сенс Банку раніше повідомило видання ZN.ua.

12:16 Легалізували 150 млн грн готівкою для сплати застави за Галущенка: НАБУ опублікувало повне відео про операцію Форест Гамп

НАБУ повідомило, що в межах операції співробітники «викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом». «Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі Мідас», — додають у бюро.

Хоча НАБУ не назвало прізвище людини, за яку було сплачено ці кошти, ймовірно, йдеться про заставу за ексміністра енергетики та фігуранта справи Мідас Германа Галущенка. Про це раніше повідомив і нардеп Олексій Гончаренко. Наприкінці червня за Галущенка внесли всі 150 млн грн застави.

З даними НАБУ, до складу викритої злочинної групи, яка легалізувала ці кошти, входили:

заступник керівника Офісу президента України (ймовірно, Ірина Мудра)

екснародний депутат,

голова правління державного банку (ймовірно, йдеться про Сенс Банк),

голова наглядової ради державного банку та інші особи.

«Для реалізації схеми група використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним», — йдеться у відеороліку.

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11:23 Нардеп Вадим Столар (член депутатської групи Відновлення України, раніше представлялв ОПЗЖ) підвердив у пості в Facebook, що у нього дійсно сьогодні проходять обшуки.

«У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», — стверджує Столар.

11:05 Під час обшуків у межах операції Форест Гамп НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«У ньому — комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК», — пояснили в НАБУ. На фото видно, що «антикризовий» план стосується антикорупційної інфраструктури і передбачає кроки у медіа та соцмережах.

10:52 За даними джерел ZN.UA у правоохоронних органах, фігурантами операції НАБУ та САП є:

заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра (у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року).

(у 2015−2022 роках працювала в Ощадбанку, у 2022−2024 роках була заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи, в ОП працює з березня 2024 року). народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар — фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва;

— фігурант журналістських розслідувань і матеріалів про забудову Києва; екс-депутат Максим Микитась (колишній керівник корпорації Укрбуд)

(колишній керівник корпорації Укрбуд) посадовці Міністерства юстиції

представники Сенс Банку.

Обшуки тривають, зокрема, в головному офісі цього банку, а прилеглу територію перекрито, пише ZN.UA. Крім того, у справі, ймовірно, фігурує бізнесмен Василь Астіон, якого ZN.UA називає «підозрюваним у рейдерстві низки підприємств».

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10:24 Обшуки НАБУ «повʼязані з Сенс Банком та внесенням застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка», стверджує нардеп Олексій Гончаренко. Він опублікував відповідні низку документи, які можуть бути частиною справи.

10:09 Операція Форест Гамп: НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів ймовірних фігурантів справи

На початку короткого трьохвилинного аудіо один з голосів каже з інтонаціями обурення (мовою оригіналу): «У нас Спасение рядового Райана, правильно? Ну только недоумок може записать на своих детей, б**ть, ворование денег и оплату еще их учебы. Потому Форест Гамп».

З титрів НАБУ випливає, що вся спецоперація з викриття злочинної групи також має назву Форест Гамп.

Далі в іншому епізоді фігуранти обговорюють «чотири мішки».

Ще одна людина каже (мовою оригіналу): «Если мы это сделаем, просто, бл*дь, нах*й, вы можете сами ехать, бл*дь, в Офис президента, сами. Вот поверь мне. Я ж вижу это».



09:35 За інформацією джерел Української правди, НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці глави Офісу президента Ірини Мудрої та депутата Вадима Столара. У 2019−2022 роках Столар був керівником київського осередку ОПЗЖ, він також є фігурантом численних журналістських розслідувань про будівельні проєкти в Києві.

08:48 Слідчі також перевіряють можливу участь високопосадовців Офісу президента та інших осіб. У НАБУ зазначили, що подробиці операції повідомлять згодом.

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» (йдеться про кооператив Династія). Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

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14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, і підозрюваного одразу взяли під варту в залі суду. Через кілька днів, 18 травня, суд підтвердив, що за нього внесли всю заставу — Єрмак вийшов із СІЗО, але був зобов’язаний здати паспорти, не залишати Київ та носити електронний браслет.

3 серпня Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США. 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП вручили їй підозру у справі про незаконне збагачення. За даними прокуратури, йдеться про факти набуття майна іншими особами, які діяли за дорученням підозрюваної.