«На економіці він не розумівся». Стецьків розповів, що б зробив Чорновіл, якби його обрали президентом

Тарас Стецьків, який з 1990 року п'ять разів обирався до Ради, був радником прем'єра Леоніда Кучми, польовим командиром Помаранчевої революції та учасником Революції Гідності, розповів в інтерв'ю NV, що б зробив В'ячеслав Чорновіл , якби його обрали президентом України.

В інтерв'ю NV Стецьків пояснив, що у 1990-му році в Україні прихильників незалежності було від 25 до 30%, а ще 60% суспільства «мовчки пливли за течією», і до 1991 року ця ситуація змінилась не дуже сильно.

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«Союз через абсолютно авантюрний ГКЧП відкрив нам вікно можливостей, і ми ним, вважаю, блискуче скористалися. Якби не провал путчу, не було б і незалежності в 1991-му. Цей факт треба просто розуміти. І коли люди голосували, вони не могли проголосувати за націоналіста Чорновола. Вони голосували за стабільність — за Кравчука», — зазначив екснардеп.

За його словами, понад 90% українців проголосували за незалежність України на референдумі, бо Леонід Кравчук «дав відмашку своїми каналами колишнім комуністам», щоб вони підтримали незалежність і його як президента.

Стецьків також висловив думку, що у разі обрання Чорновола президентом, ситуація в Україні була б значно конфліктнішою.

«Чорновіл був борцем за незалежність усе життя, безкомпромісною, сміливою людиною. Отримавши посаду, він захотів би ризикнути і швидко проводити всі зміни — і українізацію, і гуманітарну сферу. В економіці він не розумівся, але міг за прикладом Польщі спробувати те, що робив Лешек Бальцерович [автор польської шокової терапії, тодішній віцепрем'єр і міністр фінансів]. Що дала б шокова терапія в українських умовах — у наполовину русифікованій країні зі страшною економічною залежністю від радянського комплексу, з Донбасом і металургією — уявити неможливо», — сказав екснардеп.

Він додав, що Кравчук, навпаки, відклав всі зміни на потім, що призвело до інфляції у 10 тисяч відсотків у 1993 році.

«Занадто радикальний Чорновіл і занадто поступливий Кравчук, мабуть, не найкращий вибір шляху. Але іншого Україна в той момент зробити не могла. Ми витиснули максимум із того, що можна було витиснути в 1991-му році», — підсумував Стецьків.