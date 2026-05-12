В НАБУ і САП заявили, що Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч (виправлено)

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова допитали детективи Національного антикорупційного бюро. Він отримав статус свідка у кримінальному провадженні, пов’язаному з корупцією за участю бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це у вівторок, 12 травня, заявив керівник НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко на брифінгу.

«У даному випадку щодо пана секретаря РНБО слідчі дії здійснювалися детективами Національного антикорупційного бюро», — сказав Кривонос.

Реклама

Олександр Клименко додав, що Умєрова допитали, а його дії перевірялися.

«Неправильно використовувати слово „фігурує“. Дії пана Умєрова перевірялися, його допитано і на даний час він має статус свідка в цьому кримінальному провадженні», — сказав він.

В попередній версії новини було хибно вказано, що Умєров отримав статус свідка у справі про легалізацію 460 млн грн на будівництві кооперативу Династія в Козині під Києвом. Суспільне уточнило, що йдеться про окреме провадження, в якому розслідують закупівлі дронів та озброєння. Редакція просить вибачення за помилку.

У листопаді 2025 року в НАБУ повідомляли, що Умєрова допитували у справі Мідас. Кривонос наголошував, що секретар РНБО не є підозрюваним.

Крім того, 29 квітня Українська правда оприлюднила частину розшифровок розмов, які, за даними видання, були записані під час прослуховування НАБУ і САП Тимура Міндіча. У цих розмовах, за даними УП, Міндіч обговорював із секретарем РНБО Рустемом Умєровим фінансування компанії Fire Point.

Згідно з ними, Міндіч у розмові з Умєровим щодо виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції Fire Point нібито запитав тодішнього міністра оборони — чи викликав він голову НБУ Андрія Пишного, на що Умєров відповів, що його немає в країні. Тоді Міндіч, якщо вірити записам, попросив «викликати державний Сенс Банк, тому що рішення можна ухвалити постановою Кабінету міністрів».

Після оприлюднення записів, Антикорупційна рада при Міноборони закликала створити робочу групу з представниками Генштабу, родів і видів сил, які використовують продукцію Fire Point, а також антикорупційних і слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії.

Реклама:

30 квітня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман категорично спростував інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні УП.