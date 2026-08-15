Зеленський анонсував законопроєкт про українські національні святині до Дня Незалежності

15 серпня, 18:48
Володимир Зеленський повідомив, що обговорив законопроєкт з головою Ради Русланом Стефанчуком (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив законопроєкт з головою Ради Русланом Стефанчуком (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Президент України Володимир Зеленський на урочистій державно-церковній церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври 15 серпня заявив, що до Дня Незалежності буде підготований законопроєкт про українські національні святині.

«Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині», — передає слова Зеленського Інтерфакс-Україна.

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Президент повідомив, що говорив про це з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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«Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко: що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що статус національної святині України, який буде закріплений законом, має дати більше можливостей усім, хто працює для захисту української спадщини.

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Президент додав, що це означатиме посилення і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту українських святинь, музейних колекцій, загалом української спадщини.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Володимир Зеленський День Незалежності України Києво-Печерська Лавра Законопроєкт

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