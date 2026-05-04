Українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві . За його словами, Росія вже не настільки сильна, як раніше.

«Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями», — зазначив президент на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє телеканал Ми-Україна.

Реклама

Крім цього, глава держави також заявив під час виступу, що це літо стане моментом, коли російський диктатор Володимир Путін «вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії».

За словами Зеленського, ідея зняття санкцій є неприйнятною. Потрібно сфокусуватися на тому, що робити, якщо Росія не завершить війну, вважає президент.

У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Перед цим жителі Підмосков'я зняли на відео проліт дрона.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без військової техніки, лише з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.