Стівен Дзюба, любитель Кадилаків. Як епатажний українець-мільйонер став мером Вінніпега і успішно керував містом понад два десятиліття

Син теслі з Галичини Стівен Дзюба став першим політиком, який пробив монополію англосаксонської еліти на владу у Вінніпезі. Від заснування міста у 1873 році його мерами були лише вихідці з Британії, а 1956 року містяни обрали на цю посаду українця – і не пожалкували.

У підлітковому віці Стівен Дзюба, який через багато років стане мером Вінніпега, був змушений покинути середню школу після дев’ятого класу, бо родина бідувала. А до 40 років він вже заробив мільйони та їздив на розкішному жовтому Кадилаці. Дзюба принципово не вступав до жодної політичної партії та кілька разів відмовлявся від посад у федеральному уряді й Сенаті Канади.

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У Канаді кажуть, що саме мер-українець зробив управління Вінніпегом абсолютно прозорим і навіть схожим на захопливе публічне шоу. Нестандартні ходи Дзюби допомогли місту отримати право на проведення Панамериканських ігор, стати мегаполісом і зламати деякі консервативні правила, що існували не одне століття.

А ще Дзюбу дуже боялись політичні опоненти — бо було за що.