Україна стабілізувала фронт і також закриває небо — Сибіга
Бійці бригади Хижак Департаменту патрульної поліції в Дружківці, Донецька область, квітень 2026 року (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна стабілізувала фронт і також закриває небо. Про це глава відомства сказав під час підходу до преси, перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах, повідомили в МЗС України.
The Times оцінило, скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою. За підрахунками фахівців, Києву необхідно ще близько 250 тис. військових для стабілізації фронту та досягнення перемоги.
9 травня речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко повідомила, що російське командування поставило своїм військам завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня.
15 квітня аналітики ISW повідомляли, що пояс міст-фортець Донбасу, що включає Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ, є найбільш бажаною ціллю Росії.
8 травня, після низки російських погроз завдати масованого удару по Києву та успішних українських ударів по об'єктах у тилу РФ, президент США Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Україною та РФ на період із 9 до 11 травня, що було досягнуто за посередництва США. Президент України Володимир Зеленський підтвердив це й анонсував обмін полоненими 1000 на 1000.
Аналітики ISW у звіті за 9 травня констатували, що протягом першого дня перемир’я, оголошеного з 9 по 11 травня, російські та українські військові продовжували проводити наступальні операції по всій лінії фронту, але інтенсивність боїв знизилася.