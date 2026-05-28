Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ просить Вашингтон допомогти з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво. Про це він сказав на пресконференції із премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави зазначив, що Україні необхідні ракети до Patriot для збиття балістики, і виробляють їх лише США.

«Що стосується антибалістики — поки що, ви знаєте, окрім Patriot, інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо SAMP-T, але це майбутнє наше. Сьогодні ми говоримо про Patriot, виробляє їх тільки Америка. Також у нас є домовленості з Німеччиною. Але нам треба жити зараз», — сказав Зеленський.

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28 травня посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що Зеленський після масованої атаки РФ на Київ надіслав понад 600 листів президенту США Дональду Трампу та членам Конгресу із закликом прискорити рішення щодо посилення української ППО.

27 травня видання Kyiv Independent повідомило, що Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Інфографіка: NV

Згодом інформацію про лист підтвердив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

«Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів, — йдеться, зокрема, в листі. — Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати».

Видання навело також слова українських чиновників, стурбованих тим, що обмежені запаси ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем, наданих Заходом, можуть не витримати російських бомбардувань.

За словами джерела, очільниця посольства України в США Ольга Стефанішина поширила лист Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.