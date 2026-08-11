Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції для тиску на Росію

11 серпня, 22:04
Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції щодо тиску на Росію (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції щодо тиску на Росію (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Українська переговорна команда передала Сполученим Штатам пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок, 11 серпня.

За словами президента, він отримав доповідь від переговорної команди про перебіг перемовин з американською стороною.

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«Ми передали американській стороні наші пропозиції», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони. Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Москву, аби змінити її підхід і не допустити подальшого затягування війни.

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«Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягувати», — підсумував Зеленський.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   США Україна Війна Росії проти України Володимир Зеленський

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