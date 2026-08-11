Зеленський заявив, що Україна передала США пропозиції для тиску на Росію

Українська переговорна команда передала Сполученим Штатам пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у вівторок, 11 серпня.

За словами президента, він отримав доповідь від переговорної команди про перебіг перемовин з американською стороною.

Реклама

«Ми передали американській стороні наші пропозиції», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що США можуть допомогти Україні посилити захист, передусім у сфері протиповітряної оборони. Водночас Київ розраховує, що Вашингтон використовуватиме свій вплив для тиску на Москву, аби змінити її підхід і не допустити подальшого затягування війни.

«Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягувати», — підсумував Зеленський.