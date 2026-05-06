Голова НБУ Пишний показав кошти та цінності, які Угорщина повернула Ощадбанку — фото

6 травня, 18:03
Угорщина повернула Ощадбанку незаконно затримані у березні кошти та цінності (Фото: Андрій Пишний / Facebook)

Угорщина повернула Ощадбанку незаконно затримані у березні кошти та цінності (Фото: Андрій Пишний / Facebook)

Голова Національного банку України Андрій Пишний оприлюднив фотографії незаконно затриманих у березні коштів та цінностей, які Угорщина повернула Ощадбанку.

Відповідні кадри він опублікував на своїй Facebook-сторінці у середу, 6 травня.

Пишний каже, що на цей результат «уперто й послідовно» працювала велика команда.

Андрій Пишний / Facebook
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Він зазначив, що станом на зараз кошти та цінності вже повертаються в Україну у повному обсязі.

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Андрій Пишний / Facebook
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Раніше цього дня про те, що Угорщина повернула гроші та цінності Ощадбанку, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Андрій Пишний / Facebook
Фото: Андрій Пишний / Facebook
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Андрій Пишний / Facebook
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку і сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців і вкрала гроші.

Пізніше Національна податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку за підозрою «у відмиванні грошей». Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня семеро співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, повернулися в Україну. Як повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

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12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські машини, причому пошкоджені. Готівка і золото залишилися під арештом в Угорщині.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Угорщина Андрій Пишний Ощадбанк

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