Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко в інтерв’ю Radio NV - про можливу відставку Арсена Жумаділова з посади директора Агенції оборонних закупівель, прострочену дебіторську заборгованість у 45,8 млрд гривень, зрив тендерних процедур та лобізм у сфері оборонних закупівель.

— Чи підтверджується інформація, що Арсен Жумаділов може залишити посаду керівника Агенції оборонних закупівель?

— Ця інформація насправді не про те, що підтверджується чи не підтверджується. Я знаю з багатьох джерел в міністерстві, і це не першого дня інформація, про це говорилося кілька місяців тому. І тому я написала, що для мене було питання, чи станеться це після того, як пішов міністр оборони Михайло Федоров, чи пішли Михайла Федорова. Тому що однією з причин такого рішення мої джерела називали, постійні тертя, які були між командою Федорова і Жумаділовим. Зокрема щодо проведення тендерів.