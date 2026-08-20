«Не відповідає вимогам». У Зеленського відмовилися зареєструвати петицію із закликом провести пресконференцію для незалежних ЗМІ
Зеленський на пресконференції у грудні 2023 року (Фото: Офіс президента)
Офіс президента України відмовився публікувати на офіційному сайті глави держави електронну петицію із закликом провести пресконференцію Володимира Зеленського за участі незалежних медіа.
Про це у четвер, 20 серпня, повідомив автор звернення — журналіст Данило Мокрик.
У відповіді на петицію в ОП заявили, що ініціатива «не відповідає встановленим вимогам», через що її не оприлюднять на сайті президента.
У тексті звернення Мокрик зазначав, що в Україні понад місяць тривають протести, а однією з головних вимог учасників є заклик до президента до відкритого діалогу із суспільством.
На думку автора петиції, таким форматом могла б стати окрема пресконференція для незалежних і критично налаштованих журналістів, які могли б поставити президенту питання щодо внутрішньої політики та актуальних суспільних проблем.
У петиції пропонувалося запросити представників низки українських та міжнародних медіа, зокрема Української правди, Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, Дзеркала тижня, BBC Україна та Liga.net.
Востаннє Зеленський проводив в Україні велику пресконференцію із широким колом журналістів понад півтора року тому — на початку 2025 року. Відтоді спілкування президента із медіа переважно відбувалося під час закордонних поїздок або зустрічей із іноземними делегаціями в Україні, де можливість ставити запитання обмежена форматом заходів.
У 2025 році Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського на заздалегідь подані запитання журналістів. Водночас доступ до такого формату мають не всі засоби інформації.