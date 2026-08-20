«Не відповідає вимогам». У Зеленського відмовилися зареєструвати петицію із закликом провести пресконференцію для незалежних ЗМІ

Зеленський на пресконференції у грудні 2023 року (Фото: Офіс президента)

Офіс президента України відмовився публікувати на офіційному сайті глави держави електронну петицію із закликом провести пресконференцію Володимира Зеленського за участі незалежних медіа.

Про це у четвер, 20 серпня, повідомив автор звернення — журналіст Данило Мокрик.

У відповіді на петицію в ОП заявили, що ініціатива «не відповідає встановленим вимогам», через що її не оприлюднять на сайті президента.

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У тексті звернення Мокрик зазначав, що в Україні понад місяць тривають протести, а однією з головних вимог учасників є заклик до президента до відкритого діалогу із суспільством.

На думку автора петиції, таким форматом могла б стати окрема пресконференція для незалежних і критично налаштованих журналістів, які могли б поставити президенту питання щодо внутрішньої політики та актуальних суспільних проблем.

У петиції пропонувалося запросити представників низки українських та міжнародних медіа, зокрема Української правди, Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, Дзеркала тижня, BBC Україна та Liga.net.

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Востаннє Зеленський проводив в Україні велику пресконференцію із широким колом журналістів понад півтора року тому — на початку 2025 року. Відтоді спілкування президента із медіа переважно відбувалося під час закордонних поїздок або зустрічей із іноземними делегаціями в Україні, де можливість ставити запитання обмежена форматом заходів.

У 2025 році Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського на заздалегідь подані запитання журналістів. Водночас доступ до такого формату мають не всі засоби інформації.