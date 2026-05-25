— Радник Офісу президента Михайло Подоляк дав інтерв'ю виданню LIGA.net, де раптом заявив, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, бачите, був просто вдалим менеджером у канцелярії. Бо Офіс президента, як він сказав, це не самостійний орган, це просто канцелярія, а Єрмак був вправним менеджером у цій канцелярії і аж ніяк не самостійною особою, як зараз хтось намагається його позиціонувати. Це вже «темник» запустився? Чи ми можемо списати це на окрему думку окремого Михайла Подоляка?

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— Ні, я думаю, що пан Подоляк навряд чи має якусь окрему думку. Він же, тим більше, радник цілого Офісу президента. Я, правда, до сих пір так і не дуже розумію, що мається на увазі під радництвом цілого Офісу, кому він надає ці послуги? Всім, хто працює в Офісі?

— Насправді після того, коли звільнився Єрмак, то всі радники, які були радниками Єрмака, стали радниками цілого Офісу. Це і Сергій Лещенко, і Подоляк, і всі решта, хто там працювали. Олександр Бевз, пам’ятаєте, був такий?