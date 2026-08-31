Голова ТСК заявив про неявку Федорова на засідання та питання щодо його бронювання

Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради та народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що на засідання, призначене на 4 вересня, викликаються представники фонду Східна Європа. Це пов’язано з бронюванням колишнього міністра оборони України Михайла Федорова , повідомив нардеп у своєму дописі у Telegram.

За словами Гончаренка, ТСК прагне «зрозуміти факти бронювання та роботи» Федорова.

«У фонді заброньований пан Михайло Федоров. Комісія вважає за доцільне зрозуміти факти бронювання та роботи пана Михайла у фонді», — йдеться у дописі Гончаренка.

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Голова ТСК додав, що ексміністр оборони на засідання ТСК, яке проходить сьогодні, не прийшов.

«Федоров на засідання ТСК сьогодні не зʼявився і жодної відповіді не надав», — зазначив нардеп.

Гончаренко вказав, що Михайло Федоров «проігнорував запрошення, виїхавши за кордон» і вказав на готовність включити його онлайн у засідання. В іншому випадку його очікують на засідання ТСК одразу після повернення до України.

«Тимчасова слідча комісія, відповідно до закону, має право застосувати процедуру приводу, після якої поліція буде шукати колишнього міністра оборони», — зазначив голова ТСК.

19 серпня Гончаренко стверджував, що з 18 липня Михайла Федорова заброньовано у благодійному фонді Східна Європа.

25 серпня Олексій Гончаренко заявив, що ТСК викликала колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання, заплановане на 31 серпня.

Голова ТСК також опублікував лист до Федорова, у якому зазначається, що «ТСК здійснює встановлення обставин та можливих фактів порушення антикорупційного законодавства України під час прийняття рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаних з використанням публічних коштів, державного майна та інших ресурсів під час дії воєнного стану».

Підкреслювалось, що присутність Федорова «необхідна для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції Мідас, оприлюдненої на офіційному сайті НАБУ 11.11.2025».

28 серпня Гончаренко повідомив, що Федоров на запрошення не відповідає та пригрозив ексміністру примусовим приводом.